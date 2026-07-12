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        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık

        ABD-İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" duyurdu, ABD basınına konuşan ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi. Anbean yaşanan tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 01:27 Güncelleme:
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        ABD Başkanı Trump: Hürmüz açık

        İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 2 GEMİYE MÜDAHALEDE BULUNDU

        İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı'nda iki gemiye müdahale edildi. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu belirtildi.

        Yaşanan bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi.

        TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK

        ABD basınına konuşan ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı açık

        CENTCOM: HÜRMÜZ YASAL OLARAK GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN TÜM GEMİLERE AÇIK

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı: Hürmüz Boğazı, uluslararası su yolundan yasal olarak geçiş yapmak isteyen tüm gemilere açıktır.

        BAHREYN: İRAN SALDIRGAN TUTUMUNU SÜRDÜRÜYOR

        Bahreyn Ordusu, İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla "sistematik saldırgan tutumunu sürdürdüğünü" duyurdu.

        Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

        Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu kaydedildi. Bahreyn halkına dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

        ABD 140 ASKERİ HEDEFİ VURDU

        CENTCOM, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlediğini belirttiği son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu bildirdi.

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        BAE: FÜZE TEHDİTLERİ ÜLKE DIŞINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde tespit edilen füze tehditlerinin ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        BAE Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, sabah saatlerinde tespit edilen füze tehditlerinin ülke sınırları dışında etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

        Bakanlık açıklamasında, ulusal gözetleme ve takip sistemlerinin 24 saat esasına göre en üst düzey hazırlık durumunda faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, hava ve füze tehditlerinin kesintisiz şekilde takip edildiği kaydedildi.

        BAHREYN'DE BİR KEZ DAHA SİRENLER ÇALDI

        Bahreyn'de, İran saldırıları nedeniyle bir kez daha sirenler çalarken, halka en yakın güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

        Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

        Açıklamada ayrıca gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulunuldu.

        ÜRDÜN TOPRAKLARINA ÜÇ FÜZE DÜŞTÜ

        Ürdün, İran'dan ateşlenen 3 füzenin ülke topraklarına düştüğünü, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

        Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından ateşlenen 3 füzenin sabaha karşı ülkenin farklı bölgelerine düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluştuğu ifade edildi.

        BAHREYN'DE SİREN SESLERİ

        İran saldırıları nedeniyle Bahreyn'de bir kez daha sirenler çalarken halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı

        KATAR: 3 KİŞİ YARALANDI

        Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırılarının ardından hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapneller nedeniyle aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik birimleri ile sivil savunma ekiplerinin, saldırının ardından acil müdahale planları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Sahadan gelen ihbarlar ve ilk incelemeler doğrultusunda, önleme operasyonları sırasında düşen şarapnellerin isabet etmesi sonucu biri çocuk 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların gerekli tıbbi tedaviyi aldığı ifade edildi.

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        UMMAN: BAZI NOKTALAR HEDEF ALINDI

        Umman haber ajansı: Umman'ın Musandam ilindeki bazı noktalar kamizake İHA'larla hedef alındı

        CENTCOM: İRAN'A AİT 140 ASKERİ HEDEF VURULDU

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlediğini belirttiği son operasyonda yaklaşık 140 askeri hedefi vurduğunu bildirdi.

        İRAN: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ

        İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi." dedi.

        DEVRİM MUHAFIZLARI İKİNCİ GEMİYİ HEDEF ALDI

        İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı’nda, İran’ın geçiş kurallarını ihlal ettiği belirtilen ikinci bir geminin vurulduğunu ifade etti.

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan ikinci bir geminin vurulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Üssü'ndeki savaş uçağı bakım ve onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin hedef alındığı kaydedildi.

        Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, "yabancı müdahalenin yol açtığı istikrarsız güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını" açıklamıştı.

        KATAR'DA ACİL DURUM UYARISI

        Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik devam eden füze saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini belirtti.

        İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırısı sonrası başta Katar olmak üzere bölge ülkelerinde sirenler çaldı. Katar'da füze saldırısı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından bölge sakinlerinin telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi.

        İran'dan düzenlenen füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği Katar'da başta başkent Doha olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu.

        Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze saldırıları nedeniyle devreye girdiği ifade edildi.

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        BAHREYN'DE SİREN SESLERİ

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir kez daha sirenlerin çaldığını duyurdu

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran devlet televizyonu: İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama sesleri duyulurken, Buşehr kentinde de 5 yeni patlama meydana geldi

        İRAN'DA 2 PATLAMA SESİ

        ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.

        İran devlet televizyonuna göre, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas'ta 3, Sirik kentinde ise 2 patlama sesi duyuldu.

        ABD'DEN İRAN'A SALDIRI DALGASI

        ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari bir gemiye ateş açan İran'a karşı bu hafta üçüncü saldırı turunu başlattığı bildirildi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'a karşı başlatılan yeni saldırı dalgası duyuruldu. Komutanlığın açıklamasında, "ABD Merkez Komuta Güçleri, bugün (ABD) doğu saatiyle 19.15'te İslam Devrim Muhafızları güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kıbrıs bandıralı bir konteyner gemisi olan M/V GFS Galaxy'ye pervasızca saldırmasının ardından bu hafta İran'a karşı üçüncü saldırı turunu başlattı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, İran'ın saldırdığı gemide sivil bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu, yangın çıkan geminin makine dairesinde ciddi hasar olması nedeniyle yolculuğuna devam edemediği belirtildi. İran'a ticari gemilere yönelik daha önceki saldırıları sonrasında ABD ile yaptığı mutabakat zaptına bağlılığını göstermesi için "bir fırsat daha sunulduğu" ifade edilen açıklamada, fakat İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırmaya devam ettiği vurgulandı. CENTCOM'un açıklamasında, buna karşılık olarak ABD'nin yeni bir saldırı başlatarak İran'a "ağır bir maliyet ödettiği" ve bu saldırıların "başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatıyla" gerçekleştirildiği kaydedildi.

        İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran basını: İran'ın güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu

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        HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması: Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır

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        #Hürmüz Boğazı
        #ABD
        #iran
        #Son dakika haberler
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