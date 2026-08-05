ABD, bir hava yolu şirketine yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD-İran müzakereleri sürerken terörle mücadele yaptırımlarının yer aldığı internet sayfasında bir güncelleme yaptı.

Buna göre bakanlık, Ocak 2024'te, DMO'nun Kudüs Gücü'ne destek sağladığı iddiasıyla yaptırım listesine aldığı Irak'a ait hava yolu şirketi "Fly Baghdad"ı, şirkete ait uçakları ve firma sahibini yaptırım listesinden çıkardı.

Söz konusu karar daha çok Irak'ı ilgilendiren bir adım olsa da İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir yapının yaptırım listesinden çıkarılması dikkat çekti.

*Fotoğraf: AP, temsilidir