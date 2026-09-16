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        Haberler Dünya ABD'de haber kanalına ait helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

        ABD'de haber kanalına ait helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü

        ABD'nin California eyaletinde NBC News kanalına ait helikopterin haber takibi sırasında düşmesi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        ABD'de NBC News helikopteri düştü: 3 ölü

        NBC News'in haberine göre, kanala ait bir helikopter, California'nın Los Angeles kentinde 2 kişinin öldüğü bir otobüs kazasını haberleştirmek için havalandı ve bir süre sonra düştü.

        İtfaiye yetkilileri, helikopter kazası sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

        Yetkililer, hayatını kaybedenlerden en az birinin kaza anında bölgede bulunan bir yaya olduğunu kaydetti.

        Olaya ilişkin başlatılacak soruşturmaya Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de dahil olacağı aktarıldı.

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        Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, hem otobüs hem de helikopter kazasında hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

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        #NBC News
        #ABD
        #helikopter kazası
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