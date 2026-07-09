ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Başkan Trump, yönetiminin Suriye'nin 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesindeki statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi.

Bu, Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir." ifadelerine yer verildi. Kongre'ye yasal zorunluluk kapsamında 45 günlük ön bildirim sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu adımın, Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik normalleşme politikasında yeni bir aşamayı temsil ettiği kaydedildi.

Kararın, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecini destekleyeceği aktarılan açıklamada, bunun uluslararası ticaret ve yatırımların önünü açarak ülkenin yeniden inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı. Açıklamada, "Kendisiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, istikrarlı ve birleşik bir Suriye, yalnızca bölgeye değil tüm dünyaya fayda sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

REKLAM

Söz konusu kararın, Trump'ın 30 Haziran 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesini öngören Başkanlık Kararnamesi'nin ardından geldiğine işaret edilen açıklamada, kararın alınmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin attığı olumlu adımlar, terörle mücadele alanındaki uygulamaları ve Şam yönetiminin gelecekte uluslararası terör eylemlerini desteklemeyeceğine ilişkin verdiği resmi güvencelerin etkili olduğu belirtildi.

"Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada, "Bugün, ABD-Suriye ikili ilişkilerinin yeniden canlanması ve Suriye'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Suriye hükümetinin yeni bir rota belirleme yönündeki çabalarını takdir ediyor ve Suriye ve halkıyla ortaklığımızı geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ABD yasalarına göre, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılabilmesi için Kongre'ye yapılan bildirimin ardından 45 günlük inceleme sürecinin tamamlanması gerekiyor. Süreçte, Kongre'nin itiraz etmemesi halinde karar yürürlüğe girecek.

Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması yönündeki kararını 10 Kasım 2025'te Beyaz Saray'da Ahmed Şara ile yapılan tarihi görüşme sırasında da ortaya koymuştu.

SURİYE: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Suriye, ABD'nin kendisini "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerini başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu adımın "iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Ankara’daki NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Washington'ın 1979 yılından bu yana yürürlükte olan "Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması" sürecini başlatmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

"Ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak"

ABD Başkanı Trump'ın bu yöndeki niyetini Kongre'ye bildirmesinin de memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu adım, diyalog, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı Suriye-ABD ilişkilerinin seyrinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Bu sınıflandırmanın kaldırılması ve yaptırımlara son verilmesi, ekonomik toparlanma fırsatlarının artmasına, yeniden imar için gerekli ortamın hazırlanmasına, ticaret ve yatırımın teşvik edilmesine katkı sağlayacaktır. Bu durum Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek, bölgede güvenlik ve istikrarı destekleyecektir."

Açıklamada ayrıca, Şam yönetiminin iki ülke ilişkilerini geliştirmek, barış, kalkınma ve refahı sağlamak amacıyla ABD ile yapıcı çalışmalara devam etmeyi arzuladığı kaydedildi.

"Suriye tarihinde kara bir sayfayı kapattık"

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, karardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şeybani, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın direktifleri doğrultusunda, eski rejimin politikaları nedeniyle 1979 yılında Suriye'ye dayatılan bu sınıflandırmanın kaldırılmasıyla, ülkemizin tarihinde kara bir sayfayı kapatmış bulunuyoruz. Bu karardan dolayı başta Başkan Trump liderliğindeki ABD'ye, dostum Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya, Değerli Büyükelçi Tom Barrack'a ve Suriye'nin yanında duran herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

Şeybani, paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanı Şara ile birlikte uçakta söz konusu karar mektubunu inceledikleri ve gösterdikleri bir fotoğrafa da yer verdi.

*Fotoğraf: AP, temsilidir