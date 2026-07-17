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        Haberler Dünya Amerika ABD'den öğrencilerin vizelerine kısıtlama

        ABD'den öğrencilerin vizelerine kısıtlama

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli göçmenlik harici vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        ABD'den öğrencilerin vizelerine kısıtlama

        ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'ye F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizeyle girenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai kural belirlendi.

        Eski sistemde bu kişilerin ABD'de "rutin hükümet denetimi olmadan kalmalarına olanak sağlayan" maddeler kaldırılarak sabit süre sınırlaması getirildi.

        4 YILI GEÇEMEYECEK

        Yeni düzenleme uyarınca, öğrenci olarak veya değişim programıyla gelen vize sahipleri, ülkede mevcut programlarının süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek.

        Öte yandan, akademik programlarını tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyan vize sahipleri, federal mercilerden uzatma talep edebilecek.

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        DÜZENLEME 60 GÜN İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Düzenleme gelecek günlerde resmen yayımlanacak ve yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yürürlüğe girecek.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yıllar boyunca yabancı öğrenciler ABD'ye süresiz kabul edildi ve bu da binlerce kişinin ABD'den ayrılmamak için sürekli derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

        Mullin, vize sürelerine getirilen yeni sınırlamalarla, ABD'de bulunan yabancıların "etkin şekilde taranması, incelenmesi ve izlenmesi" imkanını yeniden kazandıklarını belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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