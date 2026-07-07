Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti

        ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti

        NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD Genelkurmay Başkanı Anıtkabir'de

        36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti.

        ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in liderliğindeki heyet, saygı duruşunda bulundu, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Caine, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve seçkin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğum derin saygı ve hayranlık nedeniyle, Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türk milletine ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçelievler'de 'varil cinayetinde' anne ve oğluna 'iyi hal' indirimiyle 25'er yıl hapis cezası

        İstanbul'da, iki yıl önce varil içinde yanmış cesedi bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili olarak Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına alındı. Batın Dalga, maktul Mustafa Bayraktar'ı, annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan anne ile oğlu müebbet hapis ceza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak