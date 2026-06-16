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        Haberler Dünya "ABD Lübnan’a saldırıları durdurmakla yükümlü" | Dış Haberler

        "ABD Lübnan’a saldırıları durdurmakla yükümlü"

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata dikkati çekerek, ABD'nin Lübnan'a karşı yürütülen saldırıları durdurmakla yükümlü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 21:49 Güncelleme:
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        "ABD Lübnan'a saldırıları durdurmakla yükümlü"

        Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

        İranlıların direncinin ABD’yi stratejik dönüşüme ve Tahran’ın şartlarını kabul etmeye zorladığını söyleyen Azizi, Washington’un Lübnan’a karşı devam eden saldırıları durdurarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

        Azizi, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın ihlal edilmesi ihtimaline işaret ederek, "Herhangi bir ihlal, kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır." ifadesini kullandı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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