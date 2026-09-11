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        Haberler Dünya Amerika ABD'nin bütçe açığı ağustosta 167 milyar dolar oldu

        ABD'nin bütçe açığı ağustosta 167 milyar dolar oldu

        ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 azalarak 167 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentisi ise açığın 221 milyar dolar olması yönündeydi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        ABD Ağustos bütçe açığı belli oldu

        ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 azalarak 167 milyar dolar oldu.

        ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının 11'inci ayında federal hükümetin bütçe açığı 167 milyar dolar olarak gerçekleşti.

        Federal hükümet, geçen yılın ağustos ayında 345 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında yıllık bazda yüzde 52'lik düşüş yaşandı.

        Piyasa beklentisi ise federal hükümetin ağustosta 221 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

        GELİRLER ARTTI, HARCAMALAR AZALDI

        ABD hükümetinin gelirleri ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 360 milyar dolara yükseldi.

        Aynı dönemde federal harcamalar ise yüzde 24 azalarak 527 milyar dolara geriledi.

        Böylece gelir ve harcamalar arasındaki farkın daralmasıyla ağustos ayındaki bütçe açığı, piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

        11 AYLIK BÜTÇE AÇIĞI 1,97 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

        ABD'de 2026 mali yılının ağustos ayı itibarıyla toplam bütçe açığı 1,97 trilyon dolara ulaştı.

        Federal hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde de yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmişti.

        Söz konusu dönemde ABD hükümetinin gelirleri yüzde 3 artarak 4,85 trilyon dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 yükselişle 6,81 trilyon dolara ulaştı.

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