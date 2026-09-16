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        Haberler Dünya ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen "savaş yetkileri tasarısını" onayladı

        ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen "savaş yetkileri tasarısını" onayladı

        ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırılara son vermeye yönelik, Başkan Donald Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi talimatı veren "savaş yetkileri tasarısını" kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        ABD Meclisi'nden 'İran'a saldırılara son verme' kararı

        Temsilciler Meclisinde, Demokrat Partili üye Seth Moulton'ın sunduğu savaş yetkilerine yönelik yasa tasarısı oylandı.

        İran'a yönelik saldırılara son verilmesi hedefiyle Trump'a bölgedeki askeri gücü geri çekmesi direktifi veren tasarı, 220 "evet" oyuna karşılık 204 "hayır" oyuyla kabul edildi.

        Tasarıya "evet" oyu verenlerin 7'si, Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyeleri oldu.

        ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Üyesi Gregory Meeks, yaptığı yazılı açıklamada 200 gündür süren gerilimde Trump yönetiminin belirttiği hedefleri elde edemediğini belirtti.

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        Meeks, yakıt fiyatı, enflasyon ve hükümet harcamalarındaki artışı eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

        "Bu, savaşı sonlandırmak için Kongre'nin onayladığı üçüncü Savaş Yetkileri Tasarısı oldu. ABD Başkanı, bu başarısız savaşa son vermeli ve Hürmüz Boğazı'nı açacak ve gerilimi azaltacak diplomatik bir çözüm üzerine çok taraflı çalışmak üzere gayrimenkul geliştiricileri değil gerçek diplomatları atamalı."

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        #ABD
        #iran
        #Temsilciler Meclisi
        #savaş
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