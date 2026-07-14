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        Haberler Dünya Ahmedinejad iddiaları yalanladı

        Ahmedinejad iddiaları yalanladı

        Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın kendisini yeniden iktidara getirmek için gizli bir operasyon yürüttüğü ancak planın başarısız olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Ahmedinejad iddiaları yalanladı

        Baharnews haber sitesine göre, Ahmedinejad’ın basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan iddiaların kamuoyunu yanıltma ve İran’a karşı psikolojik savaş yürütme amacı taşıdığı ifade edildi.

        İddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, New York Times gazetesinin “yalan ve sahte habercilik yapması”yla bilindiği savunularak aynı iddiaların daha önce de ortaya atıldığı kaydedildi.

        Ahmedinejad’ın "günlük işlerle meşgul ve İran halkının hizmetinde olduğu" dile getirildi.

        ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in gizli bir operasyon çerçevesinde temas kurduğu Mahmud Ahmedinejad'ı ülkenin yeni lideri olarak göreve getirmeye çalıştığını ancak bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını yazmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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