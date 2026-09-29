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        Haberler Dünya Arjantin, Falkland petrol projesi nedeniyle Birleşik Krallık'a karşı tahkim süreci başlatıyor

        Arjantin, Falkland petrol projesi nedeniyle Birleşik Krallık'a karşı tahkim süreci başlatıyor

        Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları çevresindeki Sea Lion petrol projesi nedeniyle Birleşik Krallık'a karşı uluslararası tahkim süreci başlatma talimatı verdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Arjantin'den Birleşik Krallık'a tahkim süreci

        Milei, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığına ve hukuk ekiplerimize, Kuzey Falkland Havzası'ndaki Sea Lion Projesi aracılığıyla kaynaklarımızın yasa dışı yollarla yağmalanması nedeniyle İngiltere'ye karşı uluslararası tahkim süreci başlatmaları talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

        Londra'nın projeyi durdurması için iki hafta süresi olduğu, aksi halde konuyu Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine de taşıyacağı uyarısında bulunan Milei, Falkland Adaları'nın "Arjantin'e ait olduğunu" ve bunun "sözlerle değil, somut adımlarla savunulacağını" kaydetti.

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        Buenos Aires, Falkland Adaları ve çevresinde egemenlik iddiasında bulunduğu için Birleşik Krallık faaliyetlerini yetkisiz olarak değerlendiriyor.

        Arjantin Dışişleri Bakanlığı, adalar çevresindeki açık deniz hidrokarbon lisanslarının süresinin uzatılmasına ilişkin yakın zamanda İngiltere'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine protesto notası vermişti.

        Arjantin ve Birleşik Krallık, 1833'ten bu yana İngiliz kontrolünde bulunan adalar üzerindeki egemenlik konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor. İki ülke 1982'de adalar için 74 gün savaşmıştı.

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        #Birleşik Krallık
        #Arjantin
        #Falkland Adaları
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