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        Avrupa alevlerle mücadele ediyor

        Fransa, İspanya ve Yunanistan'da etkili olan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, orman yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, iklim koşullarının yangın riskini artırdığına dikkat çekerken, verilere göre, Avrupa genelinde görülen bu yıl görülen sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşulları, son yirmi yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 43 daha şiddetli gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Avrupa alevlerle mücadele ediyor

        Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklar dolayısıyla çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Veriler, Avrupa Birliği'nde sıcak, kurak ve rüzgarlı hava koşullarının son 20 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 43 daha şiddetli olduğunu ortaya koyarken, itfaiye ekipleri Akdeniz genelindeki orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

        Yetkililer, Salı günü Yunanistan'da üç itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıklarken, Fransa ve İspanya'da itfaiye ekipleri büyük kentlerin yakınına kadar ulaşan dev yangınları gece boyunca kısmen kontrol altına almayı başardı.

        SON YILLARIN ORTALAMASININ ÜÇ KATI

        Perşembe günü yayımlanan verilere göre, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 435 bin hektarlık alan yandı. Bu rakam, son yılların ortalamasının yaklaşık üç katına denk geliyor. Tahribat, ortalamanın iki katından fazla olan yaklaşık 1.400 yangının sonucu olarak meydana geldi.

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        Fransa'da Bordeaux yakınlarındaki yoğun çam ormanlarında çıkan ve büyüklüğü nedeniyle yeni yangınları tetikleyebilecek nadir bir gök gürültülü fırtına oluşturan yangınla birlikte, EFFIS verilerine göre ülkede toplam 91 bin hektar alan kül oldu. Bu, Fransa'da bugüne kadar yaşanan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

        Gironde bölge yönetimi, sakin geçen gecenin ardından yangının kontrol altında kalmaya devam ettiğini, çevresindeki çalışmaların ve aktif sıcak noktalara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

        İSPANYA'DA 207 BİN HEKTARLIK ALAN YANDI

        İspanya'da ise Madrid'in batısında ülke tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı bölgede, EFFIS verilerine göre bu yıl toplam 207 bin hektarlık alan yandı. Bu rakam, yılın bu dönemi ortalamasının yaklaşık beş katı olsa da, 2022 Temmuz sonundaki yıkım seviyesinin altında kaldı.

        Madrid bölge yönetimi yangın durumunun "istikrarlı" ilan edildiğini ancak yedi yerleşim bölgesindeki sakinlerin henüz evlerine dönemediğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise dün sabah Avila ve Madrid bölgelerinde ilan edilen ulusal acil durumun sona erdiğini duyurdu.

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        Buna karşın Portekiz sınırı yakınlarında çıkan yeni bir yangın nedeniyle 600 kişi tahliye edildi.

        300 BİNİ AŞKIN KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ

        Fransa ve İspanya'daki orman yangınları bu ay 300 binden fazla kişinin evlerini ve turistik konaklama yerlerini terk etmesine neden oldu. Her iki ülke de Avrupa Birliği'nden itfaiyeci, itfaiye aracı, yangın söndürme uçağı ve helikopter desteği talep etti.

        EFFIS'in 29 Temmuz'a kadar olan verilerine göre Yunanistan, bu yıl şimdiye kadar nispeten sakin bir yangın sezonu geçirdi. Ülkede çıkan yangın sayısı normalin biraz altında kalırken, yanan alan da ortalamanın oldukça gerisinde seyretti.

        Buna karşılık İtalya ve Portekiz'de yangın sayıları rekor seviyelere yaklaşırken, yanan alan miktarı da ortalamanın oldukça üzerine çıktı. Ancak bu iki ülke, şu ana kadar Fransa ve İspanya'nın yaşadığı ölçekte bir yıkımla karşılaşmadı. Geçen hafta Sicilya'daki yangınlara müdahale eden bir itfaiyeci yaşamını yitirdi.

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