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        Haberler Dünya Axios: İran 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenledi

        Axios: İran 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenledi

        ABD merkezli Axios haber sitesi, iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenlediğini öne sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 06:53 Güncelleme:
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        Axios: İran 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenledi
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        Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı'nın (UKMTO) Umman'ın Limah bölgesi açıklarında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurmasının ardından, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

        Axios'un isimlerini gizli tutan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; İran ordusunun Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 2 ticari gemiye füze saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırıya uğrayan her iki gemide de ciddi hasar meydana geldiğini belirten yetkililer, olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

        ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik misilleme saldırıları düzenleyebileceği belirtilirken, İran makamlarından iddialara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

        UKMTO ŞÜPHELİ SALDIRIYI DUYURMUŞTU

        İHA'nın haberine göre UKMTO'dan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Umman'ın Limah sahilinin 8 deniz mili doğusunda, güneye doğru seyreden bir tankerin sol tarafından yabancı bir cisimle vurulduğuna dair acil durum çağrısı gönderdiği bildirilmişti.

        Gemiye isabet eden cismin yangına yol açtığı aktarılan açıklamada, "Olayda herhangi bir yaralanma, can kaybı veya çevresel etki bildirilmemiştir" ifadelerine yer verilmişti.

        Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirme uyarısında bulunulmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #Hürmüz Boğazı
        #ABD
        #haberler
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