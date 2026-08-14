Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BAE'ye ait 2 tanker hedef alındı

        BAE'ye ait 2 tanker hedef alındı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 00:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        BAE'ye ait 2 tanker hedef alındı

        BAE'nin resmi haber ajansı WAM'a göre, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, deniz taşımacılığının serbestisini vurgulayan ve ticari gemilerin hedef alınmasını veya uluslararası deniz yollarının aksatılmasını reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edilerek saldırı kınandı.

        Açıklamada, ticari deniz taşımacılığının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı'nın baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanılmasının bölgenin istikrarı, halkların güvenliği ve küresel enerji güvenliği açısından doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

        BAE, İran'a bu tür saldırgan eylemlere son verme çağrısında bulunarak, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ve koşulsuz şekilde yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Beşiktaş Avrupa Ligi'nde play-off'ta!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır
        Rusya'dan Japonya'ya: Kuril Adaları Rus toprağıdır
        Biber gazı sıkıp bıçakladılar! Kayseri’deki saldırı kamerada
        Biber gazı sıkıp bıçakladılar! Kayseri’deki saldırı kamerada
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Bakan Fidan'dan Mısır'a ziyaret
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Erdoğan-DEM görüşmesinde ortak irade
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Terörle mücadelede yaralananlara başvuru
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Italiano'dan rakiplerine gözdağı!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        CHP'li milletvekili taciz iddiasıyla dövüldü
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        Osimhen için tarihi transfer teklifi!
        2 ölü, 25 yaralı!
        2 ölü, 25 yaralı!
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        Galatasaray Fernandes'i yeniden yokladı
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Vlahovic'in maliyetini açıkladı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması