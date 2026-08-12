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        Haberler Dünya Bakan Fidan, Hafter ile görüştü

        Bakan Fidan, Hafter ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında bulunduğu Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Bakan Fidan, Hafter ile görüştü

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Libya'nın Bingazi kentini ziyaret etti.

        Bakan Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı.

        Fidan, daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

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