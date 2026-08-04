Bakan Fidan, Libyalı yetkililerle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ulusal güvenlik danışmanı İbrahim Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile bir araya geldi.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 21:13 Güncelleme:
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Dibeybe ve Zubi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Ankara'da Dibeybe ve Zubi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca, Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ile Ankara'da bir araya geldi.
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