Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılacak

        Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, "ailesine daha fazla zaman ayırabilmek" için bu ay sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 22:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beyaz Saray Sözcüsü görevinden ayrılacak

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Leavitt'in görevinden ayrılma kararını duyurdu.

        Trump, "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum." ifadesini kullandı.

        Leavitt'in kendisine Kongre ara seçimlerinde yine danışmanlık yapacağını ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktaran Trump, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur. Harika bir iş çıkardığın için teşekkür ederim, Karoline." ifadelerine yer verdi.

        Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana bu görevi sürdüren 28 yaşındaki Leavitt, "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        Motorinde ÖTV Ağustos için sıfırlandı
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        UEFA Süper Kupa’da şampiyon PSG!
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        Avrupa'da güneş tutulması ilgiyle izlendi
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        "Libya'daki ara bulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Bahçeli'den çerçeve yasa yorumu
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Basra kökenli sıcak hava Türkiye'yi sardı
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku, İstanbul'da!
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        "İran'da enflasyon yüzde 300"
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Vlahovic, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Giresun'da facia! Anne ile 2 kızı sel sularına kapıldı
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Çetin’den transfer, şampiyonluk ve TFF açıklaması!
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Kuzey Makedonya'da toprağa verildi
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten flaş transfer açıklaması!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Nilda'nın katili bir hafta sonra ormanda yakalandı! Vahşetin yeni görüntüsü!
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        Haluk Levent hakkında 25 yıllık dolandırıcılık ve tehdit iddiası
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        THY tarihinin en uzun aktarmasız uçuşu
        Galatasaray gelirde fark attı
        Galatasaray gelirde fark attı
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        FETÖ'cü firari ve ablasının kaçış planları deşifre oldu
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı
        Galatasaray Lisesi'ne geçişte sınav şartı