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        Haberler Dünya BM: Gazze'de ailelerin yaklaşık beşte biri günde sadece bir öğünle yetiniyor

        BM: Gazze'de ailelerin yaklaşık beşte biri günde sadece bir öğünle yetiniyor

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ateşkese rağmen İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının devam ettiği Gazze'de ailelerin yaklaşık beşte birinin "günde sadece bir öğün yemek yiyebildiğini" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 22:08 Güncelleme:
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        BM: Gazze'de aileler günde bir öğünle yetiniyor

        Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki güncel gelişmeleri aktardı.

        Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Dujarric, "(Gazze'deki) Ailelerin yaklaşık beşte birinin günde sadece bir öğün yemek yiyebildiği bildirildi. Aileler geçim sıkıntısı çekiyor ve bu ailelerin yüzde 50'sinin geçen ay en az bir kez yiyeceklerinin tamamen tükendiği rapor edildi." ifadelerini kullandı.

        Dujarric, Dünya Gıda Programı'nın bölgeyle ilgili raporuna da atıfta bulunarak, Gazze'de bu ay şimdiye kadar hanelerin dörtte üçünün nakit sıkıntısı ve temel gıda maddelerinin pahalı olması nedeniyle "pazarlara erişimde zorluk çektiği" bilgisini paylaştı.

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        "(Gazze'de) çoğu gıda maddesi, 2023'te çatışmaların tırmanmasından önceki döneme göre önemli ölçüde daha pahalı." diyen Dujarric, bölgede faaliyette bulunan insani yardım çalışanlarının ise devam eden güvensizlik ve kısıtlamalara rağmen görevlerini sürdürmeye çalıştığını kaydetti.

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        #BM
        #gazze
        #haberler
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