Çin'den Güney Kore'ye çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Seul ziyaretinde Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac ile görüşmeler yaptı, ayrıca Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından kabul edildi.

Vang, Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi ile görüşmesinde, Çin'in Güney Kore'ye komşuluk diplomasisinde özel bir konumda olduğunu belirterek, "Güney Kore'nin hakiki bir stratejik özerkliğe sahip olması, bloklar arası cepheleşmeden ve taraf olmaktan kaçınarak Çin ve ABD gibi büyük güçlerle ilişkilerini paralel biçimde ve çatışmasız olarak geliştirmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın ancak çatışmanın esas sebeplerine odaklanarak ve ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikasına son vermesiyle sağlanabileceğini vurgulayan Vang, "Umarız tüm taraflar diyaloğun yeniden başlatılması ve karşılıklı güvenin tesisi için somut adımlar atar. Çin, Kore Yarımadası'nda tarafların barış içinde bir arada yaşamasını, ateşkes halinden kalıcı barışa nihai geçişi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Vang'ın ziyaretinin, ABD'nin Güney Kore ile askeri tatbikatları azaltma kararı aldığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hem çok maliyetli olmasını hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.