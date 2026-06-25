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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı mesajı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Venezuela'ya başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından paylaştığı mesajında Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti.

        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler
        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler Haberi Görüntüle

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

        Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."

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