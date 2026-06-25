Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:11 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından paylaştığı mesajında Venezuela halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız."
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