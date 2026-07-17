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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kendisine tevdi edilen nişanı almaktan onur duyduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Ukrayna ziyaretini değerlendirdi

        Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna'ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Gösterdikleri misafirperverlik için başta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere teşekkür eden Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve Bakan Sybiha ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktardı.

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        Fidan, savaş koşullarına rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği bir kez daha vurguladıklarına işaret eden Fidan, "Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

        Fidan, Kiev'de, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya gelerek soydaşların durumunu değerlendirdiklerini belirterek, Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılmasının Türkiye için her zaman öncelik olduğunun altını çizdi.

        Paylaşımında "Ziyaret vesilesiyle Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tevdi edilen nişanı almaktan onur duydum. Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer veren Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna ile köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını, liderlerin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

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