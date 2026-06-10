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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ağır suçlarının sorumluluğunu gizleyemez | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ağır suçlarının sorumluluğunu gizleyemez

        Dışişleri Bakanlığı, "Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        Dışişleri: Netanyahu suçlarının sorumluluğunu gizleyemez

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İsrail'e tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

        Yazılı paylaşılan açıklama şöyle:

        Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz, provokatif ve gerçek dışı ithamlar, Netanyahu ve suç ortaklarının uluslararası kamuoyunu yanıltma çabasından ibarettir.

        Soykırım uzmanı Netanyahu'nun, gerçeklerin üstünü örtmek için başvurduğu yalanlar, işlediği ağır suçların sorumluluğunu gizleyemez.

        Türkiye olarak, Netanyahu ve işbirlikçileriyle ilgili doğruları en açık dille ifade etmeye devam edeceğiz.

        Hukuku ve insani değerleri hiçe sayan eylemlerin hesabını uluslararası yargı mercileri önünde vermeleri için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

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