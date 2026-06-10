Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu ağır suçlarının sorumluluğunu gizleyemez

Çocuklar kamyonetin altında kaldı

(DHA) Konya'da kavşakta kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savrulurken, aynı aileden 3 çocuk kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar ve sürücü hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili kamyonet sür... Daha Fazla Göster (DHA) Konya'da kavşakta kamyonetin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan sürücü yola savrulurken, aynı aileden 3 çocuk kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar ve sürücü hastaneye kaldırılırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Daha Az Göster