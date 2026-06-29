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        Haberler Dünya Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' kınaması: Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı

        Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' kınaması: Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'İn Suriye'nin Dera kentinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Bakanlık, uluslararası toplumu İsrail'in bölge istikrarına verdiği zararlara karşı durmaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden İsrail'e 'Suriye' kınaması

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Suriye'nin Dera kentinde gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınadığını duyuran yazılı bir açıklama paylaştı.

        Açıklama şöyle:

        İsrail’in, Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneytra ve Dera’ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz.

        Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın açık ihlalini teşkil etmektedir.

        Suriye’nin 2024 yılının Aralık ayından bu yana kaydettiği gelişmeyi ve bölgenin istikrarını hedef alan bu saldırıların sonlandırılması hususunda uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

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