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        Haberler Dünya Donald Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül konuldu

        Donald Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül konuldu

        Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli "Irak'ta İslami Direniş" adlı Şii milis grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere 10 milyon dolar ödül vereceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 00:52 Güncelleme:
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        Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül konuldu

        Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül koyulduğu belirtildi.

        Trump'ı öldüren kişi ya da kişilere verilecek ödülün "destekçilerden toplanan bağışlardan" karşılanacağı ifade edildi.

        Açıklamanın, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştirdiği ABD’deki temasları sürerken gelmesi dikkati çekti.

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