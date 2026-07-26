Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu, devlet başkanı adayı ilan edildi

        Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun oğlu, devlet başkanı adayı ilan edildi

        Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro'nun, Liberal Parti tarafından devlet başkanı adayı gösterilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 09:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bolsonaro'nun oğlu aday oldu

        Sao Paulo kentindeki Pacaembu Stadyumu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bolsonaro, babası Jair Bolsonaro'nun siyasi mirasını sürdüreceğini söyledi.

        Liberal Parti'nin devlet başkanı adayı ilan edilen 45 yaşındaki Bolsonaro, "Daha sakin ve ılımlı olabilirim ama damarlarımda Bolsonaro kanı taşıyorum. Hiçbir hapishane uyandırdığımız umut duygusunu susturamayacak." ifadesini kullandı.

        Devlet Başkanı Luiz Inocio Lula da Silva'yı eleştiren oğul Bolsonaro, babası Bolsonaro'nun "rehin alındığını", hapse gönderilerek tecrit edildiğini ve susturulmaya çalışıldığını öne sürdü.

        Bolsonaro, konuşmasında Lula yönetimini yolsuzluğu teşvik etmek, vergi yükünü artırmak, siyasi rakiplerine baskı uygulamak ve özgürlükleri kısıtlamakla da suçladı.

        REKLAM

        2022 seçimlerini kaybettikten sonra darbe girişimi iddialarıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında ev hapsinde bulunan ve hakkında siyasi yasak ile konuşma yasağı bulunan eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kongreye katılamadı.

        Liberal Parti yönetimi, kongrede ev hapsindeki Bolsonaro'nun yapay zekayla üretilmiş bir dijital avatar videosunu yayımladı.

        Bu arada, kongrede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun destek mesajına de yer verildi.

        Arjantin Devlet Başkanı Milei, Brezilya lideri Lula'yı hedef aldı

        Kongrede konuşan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya lideri Lula da Silva'yı sert sözlerle eleştirerek, Flavio Bolsonaro'dan ekim ayındaki seçimlerde "sosyalist çöplüğü durdurmasını" istedi.

        Brezilya'nın Lula da Silva ile devam etmesi halinde "vahim" sonuçlarla karşılaşacağını iddia eden Milei, "Eğer rotayı değiştiremezseniz vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geleceğinizin çalınmasına izin vermeyin. Sosyalist çöplüğü durdurabilmen için sana güveniyoruz Flavio!" ifadelerini kullandı.

        Milei, Latin Amerika'daki sağ iktidarlara işaret ederek, "Bugün sosyalizm Arjantin, Kolombiya, Şili ve Ekvador'dan siliniyor; umuyoruz ki ekim ayında da Brezilya'dan silinecek. Diğer uluslar uyanıyor ancak bu ideoloji, en eski savunucularından birinin eliyle Brezilya'ya tutunmaya devam ediyor." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çalıştığı döviz bürosundan elektrik kesintisi sırasında 300 tam altın çalan şüpheli yakalandı

        İstanbul Fatih'te, çalıştığı döviz bürosunda elektrik kesintisini fırsat bilerek 300 tam altın (12 milyon TL) çaldığı belirlenen İ.K. gözaltına alındı. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong