Fransa'da "ölmeye yardım" yasası onaylandı

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin en yüksek anayasal organı Anayasa Konseyi, 15 Temmuz'da Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıya ilişkin kararını açıkladı.

İyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastalara yönelik olan ve ötanazi yerine "ölmeye yardım" olarak nitelenen yasa tasarısını onaylayan Konsey, tasarıdaki bazı hususlara da açıklık getirilmesini istedi.

Açıklık getirilmesi istenen hususlar arasında, yasal olarak ehliyetsiz yetişkinlere uygulanması koşulları ve uygulamayı gerçekleştirecek sağlık çalışanlarına ilişkin vicdan ilkesi yer aldı.

Tasarı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor.

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Ayrıca tasarı, tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

*Fotoğraf: AA