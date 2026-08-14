Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa'da "ölmeye yardım" yasası onaylandı

        Fransa'da "ölmeye yardım" yasası onaylandı

        Fransa'da Anayasa Konseyi, tedavisi olmayan yetişkin hastaları kapsayan, "ölmeye yardım" olarak nitelendirilen yasa tasarısını onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 18:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fransa'da "ölmeye yardım" yasası onaylandı

        Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin en yüksek anayasal organı Anayasa Konseyi, 15 Temmuz'da Fransız Parlamentosu tarafından kabul edilen tasarıya ilişkin kararını açıkladı.

        İyileşmesi mümkün olmayan yetişkin hastalara yönelik olan ve ötanazi yerine "ölmeye yardım" olarak nitelenen yasa tasarısını onaylayan Konsey, tasarıdaki bazı hususlara da açıklık getirilmesini istedi.

        Açıklık getirilmesi istenen hususlar arasında, yasal olarak ehliyetsiz yetişkinlere uygulanması koşulları ve uygulamayı gerçekleştirecek sağlık çalışanlarına ilişkin vicdan ilkesi yer aldı.

        Tasarı, tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor.

        REKLAM

        Ayrıca tasarı, tıbbi yardımlı hayata son verme eyleminin, doktora başvurduktan sonra hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor.

        Hasta, bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirecek.

        Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin "hastalığa bağlı acı çekiyor olması" ve "iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi" şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

        *Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        Motorin fiyatları neden benzinden daha hızlı yükseliyor?
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25. kuruluş yıl dönümü makalesi
        25 yıl vurulan damga
        25 yıl vurulan damga
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        Beşiktaş'tan Vlahovic için imza töreni!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        TFF'den yabancı VAR açıklaması!
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Dijital obezitede "veri kalorisi" zihni tehdit ediyor
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Alevler garaja sıçradı, kardeşini alıp kaçtı!
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Lucas Torreira şoku! Ayrılmak istiyor
        Duvarın içinden servet çıktı
        Duvarın içinden servet çıktı
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Tarık Mengüç hastanelik oldu
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Hafta sonunu tatile çeviren 2 günlük rotalar!
        Plajda dans neşesi
        Plajda dans neşesi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        Ronaldo imajını değiştirdi
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        F.Bahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
        Son şampiyon perdeyi açıyor!
        Son şampiyon perdeyi açıyor!