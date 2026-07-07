Fransız basını: Avrupa NATO Zirvesi'nde Trump'a 'harcamalarını artırabildiğini' gösterecek

Fransız gazetesi Le Monde, başkent Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Avrupa arasındaki senkronizasyon problemini manşetine taşıdı.

Gazete, NATO'nun Avrupalı liderlerinin, savunma kapasitelerini artırabileceklerini ABD'ye göstermek istediklerini belirtirken, organizasyon konusunda halen zorlandıklarını belirtti.

Fransız basınına göre NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalıların ortak savunmalarını güçlendirme konusunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği ciddiyette ele aldıklarını Trump'a kanıtlamaya çalışıyor.

NATO'yu bir 'kağıttan kaplan' olarak nitelendiren Trump ise Washington'ın örgütle 'tek taraflı' bir ilişki sürdürmesinin 'gülünç' olduğunu ifade ederek, müttefikleri, özellikle de Almanya'yı, ABD'ye kıyasla yeterli harcama yapmamakla suçluyor.