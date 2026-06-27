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        Haberler Dünya Hamaney’in danışmanından ABD’ye "mutabakat ihlali" uyarısı

        Hamaney’in danışmanından ABD’ye "mutabakat ihlali" uyarısı

        İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhsin Rezai, ABD'nin mutabakat zaptını ihlal ettiğini söyleyerek "Mutabakat zaptının herhangi bir maddesinin ihlaline hızlı ve ezici karşılık verilecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 13:52 Güncelleme:
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        Hamaney'in danışmanından ABD'ye uyarı

        Rezai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ABD’yi uyardı.

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        ABD’nin bölgedeki vekil güçlerine destek vererek Hürmüz Boğazı’nda gerginlik oluşturup mutabakat zaptının 1 ve 5. Maddesi'ni ihlal ettiğini savunan Rezai, "Mutabakat zaptının herhangi bir maddesinin ihlaline hızlı ve ezici karşılık verilecek." ifadelerini kullandı.

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