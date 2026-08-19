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        Haberler Dünya Hatemi: ABD ile imzalanan mutabakat heba edilmemeli

        Hatemi: ABD ile imzalanan mutabakat heba edilmemeli

        İran'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının ülke için heba edilmemesi gereken büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        Hatemi: ABD ile imzalanan mutabakat heba edilmemeli

        İran merkezli "Eghtesadonline" haber sitesinde yayımlanan görüntülü konuşmasında Hatemi, ülkedeki muhafazakar kesimin muhalefetine karşı ABD ile imzalanan mutabakat konusunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hükümetine destek verdi.

        Kendisinin de diğer İranlı siyasetçiler gibi ABD'ye güvenmediğini dile getiren Hatemi, "İmzalanan mutabakat zaptı ülke için heba edilmemesi gereken büyük bir fırsattır." dedi.

        Hatemi, şu ifadeleri kullandı:

        "Mutabakat zaptıyla ortaya çıkan fırsatı kaybedersek çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bu mutabakatın bir benzeri yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ABD Başkanı'nın imzaladığı ve karşı tarafa bu kadar fazla imtiyaz sağlayan başka hiçbir belge olmamıştır."

        Pezeşkiyan'a yönelik desteğini dile getiren Hatemi, şunları kaydetti:

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        "İran'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve geleceğe giden yolun açılması yönünde atılacak her adım desteklenmelidir.

        Sayın Pezeşkiyan'ın elini, bu mutabakatı cesurca ve fedakarca imzaladığı için öpüyorum. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne (mutabakat zaptı lehine) oy verdikleri için, İran lideri Mücteba Hamaney'e de (mutabakat zaptını) onayladığı için teşekkür ediyorum."

        İran-ABD arasında varılan mutabakat

        İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

        "İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

        Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #Hatemi
        #iran
        #ABD
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