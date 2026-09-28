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        Haberler Dünya Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak paylaştı

        Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak paylaştı

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 03:13 Güncelleme:
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        Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak paylaştı
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        Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan ABD Başkanı Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

        Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

        ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Başkanı Donald Trump
        #Hürmüz Boğazı
        #haberler
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