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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesisleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 23:34 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan’a yönelik yeni bir saldırı yapıldığı belirtildi.

        Suudi Arabistan'ın Necran bölgesindeki Aramco tesislerine Husiler tarafından İHA'yla saldırı düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, söz konusu saldırının Yemen'in kuzeybatısındaki hava sahasının savaş uçaklarıyla ihlal edilmesine karşılık yapıldığı öne sürüldü.

        Suudi Arabistan'dan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Husiler, dün de Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini iki İHA'yla hedef aldıklarını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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