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        Haberler Dünya İngiltere, Manş Denizi'nde Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerini durdurdu | Dış Haberler

        İngiltere, Manş Denizi'nde Rusya'nın "gölge filosuna" ait petrol tankerini durdurdu

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sabah saatlerinde "Rusya'nın gölge filosuna ait petrol tankerinin" Manş Denizi'nden geçişini engellediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 13:21 Güncelleme:
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        Rusya'nın "gölge filosuna" ait tankeri durdurdu

        Starmer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Manş Denizi'ni geçmeye çalışan Rusya'nın gölge filosuna ait bir petrol tankeri bu sabah, benim emrimle engellendi." ifadesini kullandı.

        Operasyonun, Rusya ve onun Ukrayna'ya yönelik yürüttüğü savaşa destek verenlere karşı hatırlatma olduğunu belirten Starmer, operasyonda yer alan silahlı kuvvetler personeline teşekkür etti.

        Kamu yayıncısı BBC'nin operasyonun detaylarına dair haberine göre, tanker, donanmaya bağlı komandolar ile Ulusal Suç Ajansına bağlı güçler ve hava desteğiyle İngiltere'nin güney sahili açıklarında durduruldu.

        Smyrtos isimli, Kamerun bandıralı tankere yönelik operasyon 6 saat sürdü. Savunma Bakanlığı, geminin İngiltere açıklarında tutulacağını ve inceleneceğini açıkladı.

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        İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın petrol ambargosundan etkilenmemek için başka ülkelerin bayraklarını taşıyan 700'den fazla gemiyle "gölge filo" oluşturduğunu ve bu şekilde petrol ticaretinin yüzde 75'ini yaptığını savundu.

        Bakanlık, operasyonun Fransa ile koordineli şekilde düzenlendiğini kaydetti.

        İngiltere, uyguladığı yaptırımla Rus gölge filosunda yer aldığını belirttiği 500'den fazla gemiye İngiliz sularına girmelerini ve limanlarına demirlemelerini yasaklamıştı.

        Yaptırım kararıyla, İngiliz firmalarının ve vatandaşlarının bu gemilere sigorta yapması, finansman sağlaması ve mal alım-satım işlemlerine aracılık yapması da engellenmişti.

        Başbakan Starmer, mart ayında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rus gölge filosuna bağlı gemileri durdurabilecek seviyede olduğunu belirtmişti.

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