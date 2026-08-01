Irak Başbakanı petrol anlaşmasının önemini vurguladı

Başbakan Zeydi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Irak ile Türkiye arasında Irak-Türkiye Boru Hattı üzerinden Ceyhan Limanı'na günlük en az 750 bin varil ham petrol taşınması ve yüklenmesine ilişkin anlaşma imzalandığını aktardı.

Söz konusu adımı "petrol ihracatımızın akışını güvence altına almak ve Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir stratejik başarı" olarak nitelendiren Zeydi, "Irak ve Türk şirketleri bu doğrultuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye başlayacak." ifadesini kullandı.

Zeydi, iki ülke arasındaki işbirliğinin sadece petrol ile sınırlı kalmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Her iki ülke hükümeti, planlı bir yol haritası dahilinde petrol, elektrik, su kaynakları ve diğer işbirliği alanlarını kapsayan bir çerçeve anlaşmasını tamamlamak için çalışacaktır. Bu adımlar, ortak çıkarlarımızı pekiştirecek, kalkınmayı ve istikrarı destekleyecektir.”