İran'da patlama sesleri duyuldu
İran'ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.
Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.
ABD'YE AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD’ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
*Fotoğraf: AP, temsilidir
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