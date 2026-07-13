Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'da patlama sesleri duyuldu

        İran'da patlama sesleri duyuldu

        İran'ın Hürmüz eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin doğusu ile Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde patlama seslerinin geldiği bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı'nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'da patlama sesleri duyuldu

        İran basınına göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.

        Buna göre, Bender Abbas kentinin doğusunda 4, Çabahar ile Kunarek kentinde ise birkaç patlama sesi duyuldu.

        Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise, Hürmüz Boğazı’nda birkaç geminin hedef alındığını duyurdu.

        Konuya ilişkin henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.​​​​​​​

        ABD'YE AİT BİR İHA DÜŞÜRÜLDÜ

        İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

        İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

        Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD’ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

        Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 11 Temmuz 2026 (Netanyahu Trump'ı İkna Edebilir Mi?)

        Tatile kadar göbek nasıl erir? Hızlı zayıflatan yöntemler neler? Hangi yaz içecekleri zayıflatır? Zayıflarken hangi tatlı serbest? F-35 Sürecinde yeni sayfa açıldı mı? Trump'ın fikir değiştirmesi olası mı? Netanyahu Trump'ı ikna edebilir mi? Sadece müşteri mi yoksa ortak mı? Harp tarihinde mehter ne...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        Kılıçdaroğlu Kurultay'da aday mı?
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Trossard, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        ABD basınından kritik Ahmedinejad iddiası
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Ugochukwu G.Saray için İstanbul'da!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi