İran'dan NATO 'ya yanıt

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'daki NATO Zirvesi sonunda çıkan bildiriye yanıt verdi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "İran, NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'nde, barışçıl nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyir özgürlüğü konusunda yer alan temelsiz ve siyasi motivasyonlu iddiaları kesin bir dille reddetmektedir." denildi.

"İran'ın nükleer programı tamamen barışçıldır. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın sorumlu bir Taraf Devleti olarak, İran, savunma doktrininde nükleer silahlara yer olmadığını tutarlı bir şekilde savunmaktadır." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

REKLAM

"İran, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda denizcilik güvenliğini ve seyir özgürlüğünü koruma konusunda tutarlı bir şekilde sorumlu bir rol oynamaktadır. Bölgedeki güvensizliğin temel kaynağı, İran değil, bölge dışı aktörlerin yasadışı askeri müdahaleleri, kışkırtıcı eylemleri ve istikrarsızlaştırıcı politikalarıdır.

Müzakere masasını bombalayan ve diplomasi yerine saldırganlığı seçen, İran değil, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail terörist rejimiydi. İran halkına karşı saldırganlık eylemlerini destekleyen ve kolaylaştıran NATO, İran’a vaaz veremez veya bölgesel barış ve güvenlik için politika dikte edemez.

Böylesine çelişkili ve siyasi motivasyonlu tutumlar ne barışı ilerletir ne de NATO’nun güvenilirliğini artırır; yalnızca İttifak’ın çifte standartlarını açığa vurur. Egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini kararlılıkla savunan İran, diplomasiye, yapıcı angajmana ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine bağlı kalmaya devam etmektedir.

Bölgede kalıcı barış ve güvenlik, yalnızca egemenliğe saygı, devletlerin iç işlerine karışmama ve dış zorlama ile askeri baskıdan arındırılmış gerçek bölgesel işbirliği yoluyla sağlanabilir."