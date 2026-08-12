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        Haberler Dünya İranlı komutan: Kara saldırısı iddiaları hayal ürünü

        İranlı komutan: Kara saldırısı iddiaları hayal ürünü

        İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Ali Ekber Cavidan, ABD'nin ülkeye kara saldırısı düzenleyeceği yönündeki iddiaları "hayal ürünü" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        İranlı komutan: Kara saldırısı iddiaları hayal ürünü

        Tesnim Haber Ajansına konuşan Cavidan, ABD'nin ülkeye kara saldırısı planladığına dair iddiaları değerlendirdi.

        Böyle bir ihtimalin olmadığını savunan Cavidan, "Bu tür açıklamalar çoğunlukla hayal ürünüdür ve düşmanlar tarih boyunca bu tür iddiaları birçok kez dile getirmiştir. Düşmanların hareketleri ülkenin otoritesini ve güvenliğini asla sarsamaz." ifadelerini kullandı.

        ABD ve İsrail'in başlattığı savaşa işaret eden Cavidan, saldırılarda ülkede birçok komutan ve generalin öldüğünü ancak silahlı kuvvetlerin otoritesine, yapısına veya operasyonel kapasitesine hiçbir zarar gelmediğini iddia etti.

        Sınır muhafızlarının herhangi bir saldırıya "tam hazırlıklı" olduğunu dile getiren İranlı komutan, "Ülkenin sınırları güvenli ve istikrarlıdır ve sınır muhafızları konuşlanmıştır. İran topraklarına yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD, 17 Haziran'da imzalanan mutabakata rağmen 8 Temmuz'da İran'a yeniden saldırılar başlattığı dönemde İran'ın güneyindeki köprüler ve geçitler dahil sivil altyapıyı hedef almıştı. ABD'nin bu eylemlerle İran'a güneyden bir kara saldırısına zemin hazırlamaya çalıştığına dair iddialar uluslararası basında yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump da İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali Hark Adası'nı "ele geçirmek" istediğini ifade etmişti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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