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        Haberler Dünya İsrail'de Erdoğan'ı hedef alan afiş

        İsrail'de Erdoğan'ı hedef alan afiş

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim afişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da kullanılarak "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor." ifadesi yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 19:48 Güncelleme:
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        İsrail'de Erdoğan'ı hedef alan afiş

        İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken partilerin propaganda faaliyetleri de hız kazanmaya başladı.

        Likud’un Tel Aviv’deki bir reklam panosunda yer alan yeni afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İran lideri Mücteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin de fotoğrafları kullanıldı.

        Afişte, “Onlar Netanyahu’nun kaybetmesini istiyor. Kazanmalarına izin vermeyin.” ifadesi yer aldı.

        İsrail’de 27 Ekim’deki seçimler öncesinde siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarındaki artış dikkati çekiyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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