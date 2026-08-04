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        Haberler Dünya İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

        İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

        İsrail ordusu, ateşkes ve Roma'da başlayan 7. tur müzakerelerine rağmen Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla (İHA) iki saldırı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:21 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

        Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin 7. turu, Roma'da devam ederken, İsrail'in saldırıları ateşkese rağmen sürdü.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, güneydeki Yukarı Nebatiye beldesinin Rüveys Mahallesi'ni ikindi saatlerinden bu yana düzenlediği iki İHA saldırısıyla hedef aldı.

        İsrail ordusu ayrıca Sur kentine bağlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasında yer alan Meşa bölgesi ile Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa beldesinde büyük çaplı patlamalar gerçekleştirdi.

        Öte yandan İsrail topçuları, öğle saatlerinde Bint Cubeyl ilçesindeki Ayta el-Cebel beldesi ile Haddasa beldesinin çevresini bombaladı.

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        ⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 332 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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