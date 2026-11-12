İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Cibaliya kentindeki sivillere yönelik İHA saldırısında Muhammed Bedr adlı Filistinli hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir araca saldırı düzenledi.

Saldırıda 26 yaşındaki Neşet Fuad Avad yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında Şifa Hastanesi girişi yakınında da bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun gün içinde Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda da 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 Filistinli ise ağır yaralandı.

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İsrail ordusu gece saatlerinde de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nin ikinci katını bombaladı.

Saldırıda aralarında bir çocuk ile bir doktorun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

*Fotoğraf: AA