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        Haberler Dünya İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bir haftada yaklaşık 310 saldırı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bir haftada yaklaşık 310 saldırı düzenledi

        İsrail ordusu ateşkese rağmen son bir hafta içinde Lübnan'a yaklaşık 310 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        İsrail'den Lübnan'a 300'ü aşkın saldırı

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, karadan işgali sürdürdükleri Lübnan'a düzenlenen saldırılarda 80 Hizbullah mensubunun öldüğü iddia edildi.

        İsrail ordusunun Lübnan'a son bir haftada yaklaşık 310 saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Gazze'ye düzenlenen saldırılarda da 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu kişilerin silahlı gruplara üye olduğu öne sürüldü.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

        Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını ve işgallerini sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

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