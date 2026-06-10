İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kenti çevresi ile Mesekin Şabiyye Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

Sur kentine bağlı Mecedil ve Deyr Kanun Nehir beldeleri de hava saldırılarının hedefi oldu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Ansariyye beldesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Ansariyye beldesine saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkından evlerini terk etmelerini istemişti.

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İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.