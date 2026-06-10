Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsrail'den ateşkese rağmen saldırı

        İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

        İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kenti çevresi ile Mesekin Şabiyye Mahallesi'ne saldırılar düzenledi.

        Sur kentine bağlı Mecedil ve Deyr Kanun Nehir beldeleri de hava saldırılarının hedefi oldu.

        İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Ansariyye beldesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi.

        İsrail ordusu sabah saatlerinde Ansariyye beldesine saldırı tehdidinde bulunarak, bölge halkından evlerini terk etmelerini istemişti.

        REKLAM

        İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, 8 Haziran'da, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

        İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

        Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        Dünya kupalarının "11 en iyi golcüsü"!
        Dünya kupalarının "11 en iyi golcüsü"!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        "Bizim sülalede dansözlük yapılmaz" Aynur cinayetinde detaylar çıktı!
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor