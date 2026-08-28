İsrail ordusu Suriye'yi topçu ateşiyle hedef aldı

İsrail, 1967 yılından bu yana Golan Tepeleri'nin büyük bölümünü işgal altında tutuyor. 2024 sonunda Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşmasının feshedildiğini öne sürerek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Hermon Dağı) Suriye kanadını işgal etmişti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uluslararası aktörlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştıklarını belirterek, "Anlaşma sağlandığı takdirde, Suriye'nin işgal altındaki Golan üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.