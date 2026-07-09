Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

        İzlanda Başbakanı Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi

        İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara Kalesi'ni gezdi, şehir manzarasını seyretti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 00:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara Kalesi'ni gezdi

        NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Ankara Kalesi’ni ziyaret etti. Başbakan Frostadottir, Ankara Kalesi’nde bulunan bir restoranda yemek yedi ve ardından Ankara Kalesi'nin içini turladı.

        Kale esnaflarından birisi de Başbakan Frostadottir'i, kaşıkla Ankara oyun havası oynayarak karşıladı. Kale içinde kısa bir turun ardından üst kısma çıkan Frostadottir, Ankara manzarasını seyretti ve fotoğraf çektirdi.

        Frostadottir, daha sonra kale esnafıyla sohbet ederek buradaki turunu tamamladı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 7 Temmuz 2026 (Erdoğan İle Trump Hangi Kritik Dosyaları Masaya Yatırdı?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Ukrayna savaşını bitirecek mi? ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldıracak mı? KAAN'ın motorları geliyor mu? F-16 süreci hızlanır mı, F-35 için yeni sayfa mı açıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump buluştu: O sıcak karşılama ne anlama geliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Akso...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"