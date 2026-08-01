Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Japonya'dan Çin'e protesto notası

        Japonya'dan Çin'e protesto notası

        Japonya Dışişleri Bakanlığının, Çin yönetiminin Doğu Çin Denizi'nde yapı inşa ettiği gerekçesiyle bu ülkenin Tokyo Büyükelçiliğine protesto notası ilettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 01:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Japonya'dan Çin'e protesto notası

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Doğu Çin Denizi'nde, iki ülke arasındaki coğrafi eşit uzaklık çizgisinin batı tarafındaki münhasır ekonomik bölgede (EEZ) ve kıta sahanlığı sınırlarının henüz belirlenmediği bir bölgede yapı inşa etmeye başladığı belirtildi.

        Açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Kanai Masaaki'nin, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği Yetkilisi Şefi Shi Yong'u Bakanlığa çağırarak, bu yapı inşasının "protesto edildiğini bildiren" bir nota ilettiği aktarıldı.

        Çin'in bölgede kaynak geliştirme faaliyetlerinin "son derece üzücü" olarak nitelendirildiği açıklamada, Pekin yönetimine "Doğu Çin Denizi'ndeki doğal kaynakların ortak geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmayı kabul ettiği Haziran 2008 anlaşmasının uygulanmasına yönelik müzakerelere yeniden başlaması" çağrısı yapıldı.

        Doğu Asya'da Japonya ve Çin arasında uzun zamandır sürtüşme kaynağı kabul edilen Doğu Çin Denizi'nde, iki ülke, deniz sınırları ve denizaltı enerji kaynaklarını kullanma hakları konusunda farklı görüşlere sahip bulunuyor.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirin Gömeç ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

        Balıkesirin Gömeç ilçesindeki orman yangınına ikinci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası
        İran'a yönelik enerji odaklı saldırı planı iddiası
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        Sinem Dedetaş için tutuklandı
        "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu": 416 tutuklama
        "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu": 416 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Cem Küçük tutuklandı
        Cem Küçük tutuklandı
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        Donald Trump: İran'ı vuracağız
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        KKTC'den AB'ye net mesaj
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        İspanyol uzman: İspanya İsrail tarafından saldırıya uğradı
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Tedesco'nun gözü Diego Carlos'ta!
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası