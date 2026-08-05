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        Haberler Dünya Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin balistik füze saldırısı altında olduğunu açıkladı

        Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kentin balistik füze saldırısı altında olduğunu açıkladı

        Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin yerel saat 01.33'ten itibaren balistik füze saldırısı altında olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 04:00 Güncelleme:
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        Kiev'de balistik füze saldırısı

        Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e balistik füzelerle saldırı düzenlediğini belirtti.

        Saldırının yerel saat 01.33 sularında başladığını aktaran Kliçko, kentin farklı bölgelerinde yangınların çıktığını açıkladı.

        Kiev'in iki ayrı semtindeki bazı depoların hasar gördüğünü vurgulayan Kliçko, "Ayrıca Golosiyvskiy semtinde, bir işletme binasının vurulması sonucu amonyak sızıntısı meydana geldi. Acil durum ekipleri bölgelere intikal ediyor." ifadesini kullandı.

        Kliçko, saldırının devam ettiğini ifade ederek, kentin sakinlerine sığınaklara inme çağrısında bulundu.

        Kiev Şehri Askeri İdaresi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre saldırılar sonucu Kiev'de bir kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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