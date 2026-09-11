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        Haberler Dünya KKTC hükümetinde Erhan Arıklı ve Olgun Amcaoğlu'nun yerine yeni isimler atandı

        KKTC hükümetinde Erhan Arıklı ve Olgun Amcaoğlu'nun yerine yeni isimler atandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kabinede iki bakan değişikliğine gidildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığına ise Hasan Taçoy getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        KKTC kabinesinde iki bakan değişti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakan değişikliği yapıldı.

        Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirildi.

        Ekonomi ve Enerji Bakanlığından alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine ise Hasan Taçoy atandı.

        Her iki değişiklik kararının KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.

        KKTC kabinesindeki yeni görevlendirmeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        #Faiz Sucuoğlu
        #Hasan Taçoy
        #KKTC kabine
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