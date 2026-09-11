KKTC hükümetinde Erhan Arıklı ve Olgun Amcaoğlu'nun yerine yeni isimler atandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde iki bakan değişikliği yapıldı.

Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine getirildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine ise Hasan Taçoy atandı.

Her iki değişiklik kararının KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.

KKTC kabinesindeki yeni görevlendirmeler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.