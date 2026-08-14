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        Haberler Dünya Amerika Kolombiya'daki depremde can kaybı sayısı 281'e çıktı

        Kolombiya'daki depremde can kaybı sayısı 281'e çıktı

        Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 281'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 06:57 Güncelleme:
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        Kolombiya'da can kaybı sayısı 281'e çıktı

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak can kaybının arttığını belirtti. AA'nın haberine göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

        De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu kaydederek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

        Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralan De la Espriella, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını söyledi.

        Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirilmişti.

        Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını söylemişti.

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