Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya, Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdı

        Kolombiya, Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdı

        Kolombiya hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 23:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kolombiya, Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdı

        Kolombiya Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Kolombiya hükümetinin, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki "egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını" tanıdığı belirtilerek, bunun, "İsrail'in ulusal savunması ile vatandaşlarını koruma kapasitesinin temel bir unsuru" olduğu ileri sürüldü.

        Kolombiya Dışişleri Bakanlığı "bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini" de savundu.

        İsrail'den yeni Kolombiya Cumhurbaşkanı'na teşekkür

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın bu adımı atmasından memnun olduklarını belirterek, Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella'ya teşekkür etti.

        REKLAM

        Stratejik önemi nedeniyle bölgeden ayrılmak istemeyen İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı, ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıklamıştı.

        Kolombiya'nın yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, görevi devralmasının ardından ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını ve Filistin'de büyükelçilik açılması planını askıya alacağını söylemişti.

        Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Abelardo de la Espriella hükümetinin, İsrail ile ilişkileri yeniden tesis etme vaadini "ulusal onura hakaret" olarak nitelendirmişti.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım