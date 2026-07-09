Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı

        Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı

        Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 04:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı

        Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

        BAHREYN'DE HALKA GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNELME ÇAĞRISI

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

        Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

        KATAR: GÜVENLİK TEHDİDİ ORTADAN KALKTI

        Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi. Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu. Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin ise detaylı bilgiye yer verilmedi.

        Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.

        Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.

        Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.

        Bahreyn de olası saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı açıklanmıştı.

        Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pankreas kanserinde tarihi gelişme! Yaşam süresini ikiye katlayan ilaç

        Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Kongresi'ne damga vuran ve zorlu pankreas kanseri hasta gruplarında sağkalım süresini iki katına çıkaran yeni nesil ilacın detaylarını Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren'e sorduk. Pankreas kanseri neden tanısı zor bir hastalık...
        #kuveyt
        #iran
        #haberler
        #bahreyn
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Salih Özcan, Beşiktaş için İstanbul'da!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Mason Greenwood'da mutlu son!
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"