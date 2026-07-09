Kuveyt ve Bahreyn'de sirenler çaldı
Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısında bulundu
Kuveyt ordusunun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA saldırılarını engellemeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, saldırının kaynağına ilişkin bir bilgiye yer verilmezken, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin "düşman saldırılarını" önlemesinden kaynaklandığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.
BAHREYN'DE HALKA GÜVENLİ BÖLGELERE YÖNELME ÇAĞRISI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.
KATAR: GÜVENLİK TEHDİDİ ORTADAN KALKTI
Katar'da güvenlik tehdidinin sona erdiği ve ülkede durumun normale döndüğü bildirildi. Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Katar İçişleri Bakanlığı tarafından ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığı ve koşulların normale döndüğü duyuruldu. Söz konusu güvenlik tehdidinin niteliğine veya içeriğine ilişkin ise detaylı bilgiye yer verilmedi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, halka yetkili makamlar tarafından yayımlanan talimatlara ve yönlendirmelere bağlı kalma çağrısı yapıldı.
Katar İçişleri Bakanlığı, kısa bir süre önce yaptığı ilk açıklamada ülkedeki güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğunu duyurmuştu.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla bakanlıkça yapılan uyarıda, "Herkesin evlerinde kalmaya özen göstermesi, dışarı çıkmaması, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durması" istenmişti.
Bahreyn de olası saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı açıklanmıştı.
Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.