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        Haberler Dünya AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini lanetledi

        AK Parti Sözcüsü Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini lanetledi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 19:37 Güncelleme:
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        Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini lanetledi

        Çelik, NSosyal hesabından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AA

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